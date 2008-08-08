Кортнев оценил слова основателя Pink Floyd о желающих воевать с Россией

«В современном мире воевать с применением тяжелого вооружения могут только сумасшедшие», – заявил газете ВЗГЛЯД музыкант Алексей Кортнев. Он согласился с одним из основателей группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, который дал оценку желающим воевать с Россией.

Российский музыкант и актер Алексей Кортнев прокомментировал заявление Роджера Уотерса, который резко высказался о ситуации в Сирии, на Украине и так называемом деле Скрипалей.

Британский рок-музыкант призвал прекратить конфронтацию с Россией, подчеркнув, что воевать с Москвой могут только сумасшедшие.

«Я с ним совершенно согласен. В современном мире воевать с применением тяжелого вооружения могут только сумасшедшие. Надеюсь, что обойдется без этого, все мы надеемся», – заявил Алексей Кортнев в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.

«Уотерс известный пацифист, но я не думаю, что к нему прислушаются», – добавил он.

Впрочем, по словам Кортнева, музыканту нет места в политике, однако высказывать свое мнение по любым вопросам музыкант, как и любой человек, имеет право.

«Это не значит, что музыкант перемещается в поле политики, он продолжает заниматься музыкой, но свое мнение он может высказывать», – подчеркнул Кортнев.