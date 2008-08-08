Основатель Pink Floyd оценил желающих воевать с Россией

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, концерты которого запланированы в России на конец августа, объяснил, почему выступает против демонизации Москвы и считает организацию «Белые каски» фейковой.

Уотерс в интервью «Известиям» объяснил, почему считает организацию «Белые каски» фейковой. Он напомнил, что многие их материалы были признаны очевидной ложью, в том числе видео с якобы последствиями химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля. Однако, несмотря на недоказанность произошедшего, «на основе этого видео Дональд Трамп со свойственной ему инфантильной глупостью, а также Тереза Мэй и Макрон решили нанести совместный бомбовый удар по Сирии».

«Было очевидно, что это фейк, что никакой химической атаки не было, сейчас мы это знаем точно», – отметил Уотерс.

Он сослался на репортажи двух американских журналистов – Роберта Фиска из Independent и Пирсона Шарпа из телекомпании Техаса, которые по итогам визита в Думу заявили об отсутствии химической атаки.

«Они оба съездили в больницу, оба разговаривали с врачами, с местными жителями, они не были связаны с Асадом и с правительством Сирии. Но они оба сообщили одно и то же. По их словам, все врачи заявили, что не было никакой химической атаки. Никто не умер в Думе в день, когда она должна была случиться, ни один человек. ...Врачи сказали, что в больнице были люди с проблемами дыхания, но проблемы эти возникли из-за пыли – просто потому, что в городе война», – отметил Уотерс.

Сообщения о якобы проведенной химатаке он назвал эпизодом пропагандистской войны, «которая пытается демонизировать Путина, Асада, Иран и так далее».

Уотерс отметил, что представители «Белых касок» пытались привлечь его к своей деятельности в Лондоне несколько лет назад. «Но я сказал «нет». Потому что понятно, что есть люди, которые сидят на нефти, и они хотели бы выбросить Асада, чтобы можно было самим всё поделить и присвоить себе. Но мне плевать на таких людей!» – заявил артист.

Музыкант также вспомнил о деле Скрипалей, в отравлении которых Лондон обвиняет Россию, и заявил, что не верит в причастность Москвы к случившемуся. «Что атака на Скрипалей – это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд!» – подчеркнул он.

Он также заявил, что, по его мнению, Россия не причастна к ситуации на Украине, а до гражданской войны страну довели США.

«То же самое можно сказать и по поводу Украины. Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах) во всем виновата, она все это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно», – заявил Уотерс.

Он призвал прекратить конфронтацию с Россией, подчеркнув, что воевать с Москвой могут только сумасшедшие. «Я бы хотел всему миру заявить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите? ...Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна», – заявил артист.