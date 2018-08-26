В окружении Абрамовича прокомментировали сведения о продаже «Челси»

Роман Абрамович не собирается продавать футбольный клуб «Челси», заявил источник, близкий к бизнесмену.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Абрамович не думает о продаже «Челси», – передает его слова ТАСС.

Ранее британское издание Sunday Times заявило, что Абрамович якобы обратился к инвестиционному банку Raine Group по поводу рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба «Челси».