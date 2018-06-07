В Петербурге завершило работу генконсульство Британии

Генеральное консульство Великобритании в Петербурге завершило свою работу, заявил посол Соединенного Королевства в России Лори Бристоу.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 17 марта в МИД России заявили, что Лондону будет дано время для завершения работы генерального консульства в Петербурге.

До этого персонами нон-грата в России были объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства, а также отозвано разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Петербурге. Кроме этого было объявлено о завершении работы Британского Совета в России. Это стало ответными мерами Москвы на действия Лондона, объявившего о высылке 23 российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Британия и другие страны Запада обвинили Россию.