Возросла вероятность торговой войны США и Китая

США и Китай остаются на пути к торговой войне после того, как третий раунд китайско-американских торговых переговоров завершился в Пекине без какого-либо прорыва, сообщают американские СМИ.

Краткое заявление официального китайского агентства Синьхуа по итогам раунда переговоров содержало только слова министра торговли США Уилбура Росса и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ о том, что стороны добились «конкретного прогресса». Никаких деталей предоставлено не было, но при этом Китай выступил с заявлением, что в случае введения Белым домом пошлин любые переговоры прекратятся, пишет Financial Times.

Два источника издания утверждают, что стороны добились очень малого прогресса. На переговорах они сосредоточились на потенциальных энергетических сделках и сужении торгового дефицита в этой сфере, а не на том, что хотело бы видеть бизнес-сообщество США, пишет Financial Times.

Более того, замечает издание, решение Дональда Трампа по введению пошлин в отношении союзников удивило и разозлило китайских чиновников, особенно в связи с тем, что глава Минфина Стивен Мнучин за две недели до этого объявил о том, что торговая война «отложена».

Один из источников издания говорит, что Китай просит публичного заявления Белого дома о том, что пошлины в отношении КНР введены не будут.

В воскресенье министерство коммерции КНР заявило, что ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь силы, если Вашингтон введет ограничительные меры, в том числе пошлины.

Ранее сообщалось, что Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга.