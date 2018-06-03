Китай пригрозил США отменой торговых договоренностей

Ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь силы, если Вашингтон введет ограничительные меры, в том числе пошлины, заявило министерство коммерции КНР.

«Если американская сторона примет торговые ограничительные меры, в том числе повышенные таможенные пошлины, то все достигнутые договоренности по итогам торговых переговоров не будут иметь силы», – приводит РИА «Новости» заявление китайской стороны.

Ранее сообщалось, что Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга.

Позже появились детали договоренности двух стран.

Изначально речь шла о том, что Вашингтон был недоволен из-за существовавшего торгового дефицита с Китаем в размере 335 млрд долларов. США требовали сокращения этой суммы на 200 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.

Между тем, стало известно, что власти США могут потребовать от китайской фирмы ZTE выплатить штраф в размере 1,7 млрд долларов, хотя обещали смягчить санкции.

Однако пошлины на сталь и алюминиевую продукцию в отношении Китая Вашингтоном пока не введены, хотя аналогичные меры уже предприняты против России, Евросоюза, Канады и других стран.