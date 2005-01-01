США собрались оштрафовать китайскую ZTE на 1,7 млрд долларов

Власти США могут потребовать от китайской телекоммуникационной корпорации ZTE выплатить штраф в размере до 1,7 млрд долларов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом ранее США обещали Китаю смягчить санкции против компании.

Источники Reuters говорят, что сумма штрафа может быть уменьшена до примерно 1 млрд долларов, а еще 400 млн долларов будут переданы третьему лицу в качестве гарантии соблюдения китайской компанией своих обязательств, передает ТАСС.

Кроме того, американцы хотят проинспектировать объекты ZTE, чтобы убедиться в том, что закупленные у США технические компоненты используются строго по заявленному назначению. Отмечается, что контроль за проверкой может быть передан специальному должностному лицу высокого ранга.

Еще одно условие, выдвинутое американцами, – полная смена правления компании.

Отмечается, что в ходе переговоров между американской и китайской сторонами все перечисленные требования могут измениться, так как они пока не закреплены.

Ранее сообщалось, что власти США и Китая достигли предварительной договоренности об условиях смягчения американских санкции в отношении китайской ZTE. Незадолго до этого американские власти советовали Китаю не ждать снятия санкций с ZTE, подчеркивая, что намерены и дальше применять жесткие меры, включая штрафы.

Напомним, США запретили американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет. Поводом для введения санкций стало якобы имевшее место нарушение компанией американских санкций против Ирана.

После судебной тяжбы ZTE заплатила 890 млн долларов штрафов и пеней с дополнительным штрафом в 300 млн долларов, однако не объявила выговор ряду своих сотрудников, чем и воспользовалась американская сторона для введения ограничений. В ZTE это решение назвали несправедливым и признали, что эта мера со стороны США угрожает существованию компании.