Китайский производитель смартфонов отреагировал на семилетние санкции США

Китайская компания ZTE Corporation прокомментировала решение министерства торговли США запретить американским компаниям продавать ей программное обеспечение и комплектующие.

ZTE назвала несправедливым решение американский властей «применить самые жесткие санкции еще до завершения расследования» и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что введенные минфином США запрет не только поставил существование ZTE под серьезную угрозу, но и затронул интересы всех партнеров компании, многие из которых зарегистрированы в США.

Напомним, в понедельник министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет, так как компания нарушила американские санкции против Ирана.

Китай в ответ пообещал победить в войне с США за свободную торговлю.