Китай пообещал победить в войне с США за свободную торговлю

Китай готов продемонстрировать силы ради защиты глобальной многосторонней торговой системы, если США продолжат действовать безрассудно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Если США продолжат идти против течения и действовать безрассудно, Китай вне сомнения будет готов, решительно продемонстрирует свои силы и одержит победу в этой оборонительной войне за многостороннюю и свободную торговлю, и это не только ради обеспечения законных прав и интересов Китая, это также будет ради защиты глобальной многосторонней торговой системы и порядка», – передает слова Чуньин РИА Новости.

Дипломат отметила, что США и Китай как крупнейшие экономики мира «крепко взаимосвязаны», поэтому должны контактировать «на основе уважения и равноправия».

Напомним, в понедельник министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет из-за нарушения компанией американских санкций против Ирана.

В марте президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В ответ Китай объявил о введении пошлин в отношении 128 импортируемых из США товаров, а также пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны Вашингтона. Также в Китае заявляли, что Пекин готов дать отпор США за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.