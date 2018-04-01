Китай включился в торговую войну с США

Министерство коммерции КНР сообщило о введении мер в ответ на решение Соединенных Штатов обложить пошлинами сталь и алюминий из Китая.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что пошлины на американские товары будут увеличены: на 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, – 25%.

Ранее министерство коммерции Китая обещало, что США «угодят в яму, вырытую для других», если продолжат торговую войну с КНР.