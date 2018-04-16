США ударили по китайскому производителю смартфонов

Министерство торговли США запрещает американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет, так как компания нарушила американские санкции против Ирана.

В прошлом году китайская компания-гигант, ведущий продавец смартфонов в США, в федеральном суде Техаса призналась, что нарушала американский санкционный режим в отношении Ирана, поставляя этой стране товары и технологии. ZTE Corp заплатила 890 млн долларов штрафов и пеней с дополнительным штрафом в 300 млн долларов, которые могут быть наложены на компанию, передает Reuters.

В рамках соглашения ZTE Corp пообещала уволить четырех высокопоставленных сотрудников и привлечь к дисциплинарной ответственности еще 35 сотрудников, сообщили в министерстве торговли США. В ведомстве отметили, что китайская компания выполнила первое условие по увольнению сотрудников, однако не выполнила второе условие – о наказании 35 других.

Теперь в министерстве торговли США заявляют, что не могут доверять компании ZTE Corp. «Мы не можем доверять тому, что они говорят нам. А в международной торговле правда очень важна», – приводятся в статье слова высокопоставленного сотрудника министерства.

Юрист компании ZTE Дуглас Якобсон в комментарии Reuters сказал, что решение американской стороны станет «разрушительным» для китайского гиганта, учитывая зависимость от американского программного обеспечения. «Это, безусловно, очень затруднит производство и окажет значительное краткосрочное и долгосрочное негативное влияние на компанию», – добавил он.

По словам юриста, это обвалит акции китайской компании.

Reuters добавляет, что действия США против ZTE может еще больше усугубить торговую напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Ранее в Китае заявляли, что Пекин готов дать отпор США за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай снимет торговые барьеры. Днем ранее Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год.