Китай пообещал США зеркальный ответ на новые торговые меры

Пекин даст зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны Вашингтона, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай в интервью телеканалу CCTV.

«Я хочу сказать, что-то, что было объявлено министерством коммерции Китая – ответ на введенные пошлины по итогам расследования 232, не по расследованию 301, по которому меры еще не объявлены. Но если они будут, то Китай абсолютно точно примет контрмеры в том же объеме, в том же масштабе», – цитирует китайского дипломата РИА «Новости».

Отметим, для защиты своих интересов и компенсации ущерба, Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15% и 25% в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Напомним, кроме этого президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений в отношении КНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.