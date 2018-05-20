США призвали не ждать снятия санкций с китайской ZTE

Американские власти намерены и дальше применять жесткие меры, включая штрафы, по отношению к китайской телекоммуникационной компании ZTE, заявил глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

«Если какие-либо меры [в отношении ZTE] и будут изменены, то они тем не менее останутся очень, очень жесткими, включая большие штрафы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Советник Трампа отметил, что речь идет не об экономических санкциях, а о действиях в правоприменительной сфере, за что отвечают министерство торговли и минюст.

«Пожалуйста, не ждите, что с ZTE все снимут. Этого не случится», – призвал Кадлоу.

Напомним, министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет. Ограничения были введены под предлогом нарушения санкций против Ирана. После судебной тяжбы компания заплатила 890 млн долларов штрафов и пеней с дополнительным штрафом в 300 млн долларов, однако не объявила выговор ряду своих сотрудников, чем и воспользовалась американская сторона для введения ограничений. В ZTE это решение назвали несправедливым и признали, что эта мера со стороны США угрожает существованию компании.

В субботу в Белом доме сообщили, что стороны договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США». В Пекине заявили, что Китай и США отказались от торговой войны. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала поступающие сообщения о том, что Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки.

По мнению эксперта заявление Китая и США о том, что страны пришли к консенсусу и не вступят в состояние торговой войны, сделано, чтобы успокоить общественное мнение; на самом деле это начало серьезной игры, которая повлияет на остальной мир.