США и Китай договорились об ослаблении санкций против ZTE

Власти США и Китая достигли предварительной договоренности об условиях смягчения американских санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании ZTE, пишут американские СМИ.

Как пишет The WallStreetJournal, ZTE нужно будет произвести глубокие преобразования в структуре управления и составе совета директоров и, возможно, заплатить крупный штраф, передает ТАСС.

Взамен США ослабят санкции, в частности, разрешат американским фирмам продажу оборудования, комплектующих и программного обеспечения ZTE.

Окончательное решение еще не принято.

Напомним, в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил, что американские власти намерены и дальше применять жесткие меры, включая штрафы, по отношению к китайской телекоммуникационной компании ZTE.