Стало известно, на какие торговые уступки США согласился Китай

Китай согласился импортировать рекордные объемы американской нефти, а также увеличить ввоз сои из США, сообщают источники.

Крупнейший в Азии нефтеперерабатывающий завод в Китае Sinopec увеличит импорт сырой нефти из США до рекордного максимума в июне, чтобы ослабить экономическую напряженность между странами, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно этой информации, Sinopec Unipec покупает 16 млн баррелей сырой американской нефти. Это самый большой объем, который компания когда-либо закупала на месяц, стоимость заказа составляет около 1,1 млрд долларов.

«Правительство обязало нас покупать больше нефти в США», – сказал один из собеседников.

По словам другого источника, такой экспорт заставляет трубопроводную и портовую инфраструктуру США работать на пределе. «Мы хотим покупать больше, но они, возможно, не смогут экспортировать больше», – отметил он.

Остальные китайские нефтеперерабатывающие заводы хотят переконфигурировать производство для покупки и обрабатки нефти США, сказал один из информаторов.

По словам других осведомленных источников, китайскому государственному зернотрейдеру Cofco будет разрешено снова покупать соевые бобы США ввиду снятия ограничений, введенных Пекином в ходе роста торгового напряжения.

Китайский государственный холдинг Sinograin, как сообщается, также сделал запрос на импорт американской сои.

Напомним, в воскресенье Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Новую договоренность в Китае назвали «самым большим результатом» прошедших переговоров.

Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.