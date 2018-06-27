Новак ответил на требование США отказаться от импорта иранской нефти

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя требование Вашингтона ко всем странам отказаться от импорта иранской нефти к началу ноября, заявил, что Россия оценит эту ситуацию с правовой точки зрения.

Он подчеркнул, что меморандум, подписанный с Ираном в 2014 году, все еще действует, передает ТАСС.

«Проанализируем эту ситуацию исходя из правовых обоснований», – сказал Новак.

Накануне представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты не планируют делать исключений в отношении кого-либо в части требования отказаться от импорта иранской нефти к началу ноября. Он подчеркнул, что страны, отказавшиеся выполнять требования Вашингтона, подпадут под возобновленные антииранские санкции.

Напомним, в начале июня Москва осудила попытки Вашингтона помешать другим странам выполнять «ядерную сделку» с Тегераном в свете решения президента США Дональда Трампа выйти из соглашения.