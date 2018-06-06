МИД осудил попытки США помешать другим странам выполнять «ядерную сделку» с Ираном

США своими санкциями пытаются помешать другим странам продолжить выполнение иранской ядерной сделки, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Приветствуем взвешенную и мудрую реакцию руководства Исламской Республики Иран на подрывные действия Вашингтона и продолжение выполнения иранской стороной СВПД в полном объеме даже в нынешних кризисных условиях, которые спровоцированы решением США выйти из «ядерной сделки», восстановить свои национальные санкции в отношении Ирана и, более того, придать им экстерриториальный характер. То есть США не только вышли из СВПД, но и пытаются помешать другим государствам продолжить выполнение этой договоренности», – приводит сайт МИД слова Ульянова.

Он отметил также, что плохо продуманная и необоснованная линия США в отношении СВПД подрывает доверие к международной системе гарантий МАГАТЭ и расшатывает режим нераспространения ядерного оружия.

«Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с оставшимися партнерами по «шестерке» и всеми заинтересованными сторонами по поддержанию «ядерной сделки» на плаву», – заявил постпред.

По его словам, решение США разрушить всеобъемлющие договоренности 2015 года лишает американскую сторону всех прав в рамках СВПД.

«Выражаем надежду на то, что всеобъемлющие договоренности по иранской ядерной программе еще поработают на благо мира и стабильности. Российская сторона будет всемерно этому содействовать», – подытожил Ульянов.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.

Напомним, в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет работать с Европой, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выходу из иранской ядерной сделки.