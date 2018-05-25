Кремль пообещал вместе с Европой минимизировать последствия выхода США из СВПД

Россия будет работать с Европой, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выходу из иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент, вместе с нашими европейскими визави, намерен напряженно и совместно работать в целях минимизации негативных последствий от этих решений Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы обеспечить жизнеспособность и дальнейшее развитие, по возможности, СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.