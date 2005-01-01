Названа причина смерти поэта Андрея Дементьева

Поэт и радиоведущий скончался из-за инфекции, появившейся на фоне простуды.

Причиной смерти поэта Андрея Дементьева стал возраст, и появившаяся инфекция на фоне простуды, заявила вдова Дементьева, Анна Пугач телеканалу «360». Она назвала его настоящим патриотом, который достойно и честно прожил свою жизнь.

«Я сегодня стихи разбирала для новой книжки», – сказала Анна Пугач.

«Сегодня за Андреем Дмитриевичем прилетел спецборт. Поэта должны были перевезти на лечение в Израиль», – отмечает Telegram-канал Life Shot.

Напомним, известный поэт и радиоведущий Андрей Дементьев скончался на 90-м году после продолжительной болезни.

Президент Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным и близким поэта Андрея Дементьева.