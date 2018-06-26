Путин выразил соболезнования родным поэта Дементьева

Президент Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным и близким поэта Андрея Дементьева, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня поступила новость о том, что скончался Андрей Дементьев. Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким. Поэт, которого так любят в России», – цитируерт Пескова РИА «Новости».

Ранее во вторник стало известно, что известный поэт и радиоведущий Андрей Дементьев скончался на 90-м году после продолжительной болезни.