Умер поэт Андрей Дементьев

Известный поэт и радиоведущий скончался на 90-м году после продолжительной болезни.

«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», сообщает «Интерфакс». Диагноз Дементьева не уточняется.

Позднее жена поэта подтвердила его смерть, сообщает РИА Новости».

«К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу», – рассказала Анна Пугач.

По ее словам, он чувствовал слабость, но в нем была сила духа и любовь к жизни. Пугач уточнила, что Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Москве или в Твери.

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Песни на его стихи исполняли многие советские артисты: София Ротару, Людмила Зыкина и другие.