Цены на бензин за неделю снизились

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на территории России в период с 18 по 22 июня в среднем снизились на 4 и 3 копейки и составил до 41,76 и 44,61 рубля за литр соответственно, следует из данных Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подешевел в Приволжском федеральном округе – на 11 коп., до 41,33 руб. за л. В то же время в Дальневосточном федеральном округе цены на этот вид топлива выросли на 15 копеек и достигли 43,57 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 50 тыс. 193 руб. за т, что на 121 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 17 руб., до 50 тыс. 654 руб. за т, передает ТАСС.

Цены на Аи-95 заметнее всего опустились в Центральном федеральном округе – на 9 коп., до 44,92 руб. за л. При этом в Дальневосточном федеральном округе на этот вид бензина также отмечалось увеличение цен – на 17 коп., до 45,33 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 476 руб. за т, что на 224 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 68 руб. и достигли отметки в 51 тыс. 868 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 556 руб., до 57 тыс. 67 руб.

Напомним, цены на бензин в России снижаются несколько недель подряд после того, как в начале июня кабмин и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти действия.