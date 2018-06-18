Цены на бензин за неделю снизились

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составил 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В частности, наибольшее снижение цен на Аи-92 произошло в Уральском федеральном округе - на 8 коп., до 40,44 руб. за литр, однако в Северо-Кавказском федеральном округе цены выросли на 25 коп, до 42,81 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 50 тыс. 314 руб. за т, что на 2 тыс. 998 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 2 тыс. 818 руб., до 50 тыс. 671 руб. за т., передает ТАСС.

Цены на Аи-95 также заметнее всего снизились в Уральском федеральном округе – на 10 коп., до 43,48 руб. за литр, при этом в Северо-Кавказском федеральном округе цены на Аи-95 выросли на 15 коп., составив 45,52 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 700 руб. за т, что на 3 тыс. 264 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 2 тыс. 697 руб. и достигли 51 тыс. 800 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 1 тыс. 21 руб., до 56 тыс. 511 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю уменьшилась на 1 коп., до 44,65 руб. за литр. При этом рост цен на этот вид топлива был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе - на 25 коп., до 43,54 руб. за л.

В начале июня правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.