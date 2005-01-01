Гигантский экран в штаб-квартире НАТО стали использовать для просмотра ЧМ

Сотрудники НАТО смотрят матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу прямо в новой штаб-квартире альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что сотрудники довольны переездом, в новой штаб-квартире работают более 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».

По словам генсека, «Агора», где находится штаб-квартира по размерам равна двум с половиной футбольным полям и «является идеальным местом, чтобы посмотреть красивую игру». Этим сотрудники НАТО и занимаются после работы, следя за игрой «на гигантском экране телевизора».

«Это одно из многих преимуществ членства в НАТО», – заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что «есть неплохой шанс» на победу в ЧМ одной из стран НАТО, так как «10 союзников по НАТО участвуют в игре».