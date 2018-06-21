В США умерла «говорящая» горилла Коко

В зоопарке Сан-Франциско в возрасте 46 лет умерла горилла Коко – единственная представительница своего вида, владеющая языком жестов.

Коко родилась в 1971 году. Ее обучила языку жестов специалист Стэнфордского университета Франсин Паттерсон.

Горилла выучила больше 1 тыс. слов на языке жестов и научилась понимать на слух около 2 тыс. английских слов. IQ гориллы был равен 95, что является стандартным значением для обычного человека, передает издание The Daily Mail со ссылкой на фонд поддержки горилл.

Большую часть жизни Коко провела в зоопарке Сан-Франциско.

Напомним, в январе стало известно о косатке Вики, которая умеет имитировать речь людей, воспроизводя слова «привет», «пока» и «раз-два-три» на английском языке.