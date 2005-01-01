Рада законодательно закрепила стремление Украины в НАТО

Верховная рада приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко закон о национальной безопасности, закрепляющий одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Соответствующее решение в четверг поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

После принятия Радой документ отправляется на подпись президенту Украины.

Предложенный Порошенко законопроект прошел первое чтение в Верховной раде в апреле. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года. Глава украинского государства также предлагал закрепить в конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.