Американские эксперты назвали Су-57 «идеальным вариантом» для Анкары

Военно-исторический журнал Military Watch пришел к выводу, что возможное приобретение Анкарой российского истребителя Су-57 сделает воздушные силы Турции «значительно более опасными», нежели покупка американских F-35.

Эксперты издания сравнили боевые характеристики истребителей, отметив, что машины существенно отличаются друг от друга, так как F-35 – это легкий самолет с довольно низкой маневренностью, а российский Су-57 –это тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, передает РИА «Новости».

При этом Су-57 намного более приспособлен к ведению воздушного боя, что отражается в его скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности, отмечает автор статьи.

По мнению издания, турецкие ВВС в первую очередь нуждаются в возможности завоевания превосходства в воздухе, а потому Су-57 стал бы «идеальным вариантом» для Анкары.

«Ударные возможности тяжелого истребителя в сочетании с высокой живучестью могли бы сделать его крайне ценным для работы на Ближнем Востоке», – отмечает издание.

Напомним, во вторник сенат США запретил поставки F-35 Турции. В ответ Анкара пообещала найти альтернативу американским истребителям.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получит первые истребители F-35 уже 21 июня, вопреки протестам Конгресса США.