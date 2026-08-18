  • Новость часаОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
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    Россия и Украина обрели разные символы духа
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Посольство потребовало от Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля с 1 сентября
    Лихачев анонсировал строительство атомной электростанции в Мьянме
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 23:27 • Новости дня

    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции

    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    @ кадр из видео Yeni Safak

    Tекст: Антон Антонов

    Во внутреннем дворе районного управления полиции в турецком Арсине упал неопознанный дрон, взрывом были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщает управление губернатора провинции Трабзон.

    «18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

    Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

    В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

    В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.

    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    18 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

    В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

    Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

    Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

    Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    @ kstu.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе строительных работ на территории казанского вуза рабочие раскопали немецкий танк времен Великой Отечественной войны, который ранее использовался как бронеяма.

    Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

    «Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

    Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

    В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

    Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    18 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Минобороны показало фото Курильского десанта
    Минобороны показало фото Курильского десанта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции, начавшейся 18 августа в 1945 году.

    Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале  фотографии, посвященные годовщине начала Курильской десантной операции.

    Советские войска полностью освободили стратегически важный архипелаг, поставив победную точку во Второй мировой войне.

    Основные бои развернулись на острове-крепости Шумшу. Советские морпехи высаживались в ледяную воду под шквальным огнем противника и сразу вступали в бой. Благодаря массовому героизму бойцы смогли отбить ключевые высоты и прорвать неприступную оборону врага.

    Капитуляция гарнизона Шумшу 23 августа предрешила успех всей операции. К 1 сентября советские войска полностью освободили Курильскую гряду.

    Историческое значение победы подчеркнул генералиссимус Иосиф Сталин: «Отныне Южный Сахалин и Курильские острова будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил Путину о продолжении строительства памятного комплекса на острове Шумшу.

    Месяцем ранее на Курилах стартовала вторая международная экспедиция поисковиков.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авиация Воздушно-космических сил успешно поразила боевой самолет МиГ-29 противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили украинский боевой самолет МиГ-29, передает Минобороны России.

    Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десять управляемых авиабомб. Также были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

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    18 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С
    Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Для малой пассажирской авиации спроектирована первая в своем классе турбовинтовая силовая установка мощностью 1450 лошадиных сил, созданная на базе вертолетной платформы.

    Корпорация завершила подготовку конструкторской документации для турбовинтового агрегата ВК-1600С, передает Ростех.

    Данная разработка стала первой отечественной силовой установкой подобного класса. Агрегат планируют использовать на самолетах ТВС-2ДТС, а также на популярных машинах Ан-2 и Ан-3.

    Новинка базируется на вертолетной версии ВК-1600В с уровнем унификации до 65%. Специалисты модифицировали свободную турбину, редуктор и коробку приводов. Электронная система FADEC гарантирует стабильную работу на высотах от 300 до 4500 метров при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов при 100% влажности.

    По результатам работы макетной комиссии утверждена программа сертификации и требования к испытательным стендам. Следующим этапом станет создание двигателя-демонстратора и подготовка необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли анонсировало планы оснащения бипланов Ан-2 новыми отечественными силовыми установками.

    Разработчики самолета «Байкал» для замены «кукурузников» подготовили машину с российским мотором к сертификационным испытаниям.

    Между тем заказчик получил первые серийные импортозамещенные двигатели ПД-8 для лайнеров SJ-100.

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    18 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета

    Сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи

    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные неполадки в российском сегменте интернета возникли из-за проблем с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте, сообщил доменный регистратор «Рег.ру».

    В «Рег.ру» сообщили, что причиной неполадок в работе российского сегмента интернета стали перебои в подаче электроэнергии на крупном узле связи, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру». Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», – пояснили представители доменного регистратора.

    Накануне масштабное отключение электроэнергии в Новосибирске вызвало крупный сбой в работе сервисов компании «Ростелеком».

    В начале августа пользователи по всей стране зафиксировали проблемы с доступом к популярным маркетплейсам и банковским приложениям.

    Весной жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи и государственных порталов.

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