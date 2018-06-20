К расследованию причин проигрыша Египта подключили местную прокуратуру

В генпрокуратуру Египта поступил первый иск с требованием расследовать причины поражения сборной по футболу против России на ЧМ-2018, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание «Аль-Вафд», египетский адвокат Амр Абдель Салям подал жалобу на руководство федерации футбола и главу национальной команды и потребовал «проведения объективного расследования всех обстоятельств, приведших к проигрышу, и определения степени ответственности» спортивных руководителей, передает ТАСС.

Адвокат указал на то, что государство выделило немалые средства на сборную страны.

«И вместо того, чтобы предоставить спортсменам максимально комфортные и спокойные условия для тренировок и подготовки к игре, мы читаем в газетах и интернете новости о том, что в отель к футболистам в Грозном постоянно заходят журналисты, разные общественные деятели и просто посторонние люди, которые хотят сфотографироваться со спортсменами, - все это отвлекает их и сбивает настрой на игру», – сказал адвокат.

По его мнению, Египет стал свидетелем пустой растраты сотен миллионов египетских фунтов.

«Вместо радости египетский народ испытал лишь гнев и возмущение», – добавил Амр Абдель Салям.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову – почет и уважение за создание команды, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира.

Телеведущий Иван Ургант, комментируя победу сборной России над Египтом в матче второго тура чемпионата мира, с иронией заявил, что запущенная им акция «Усы надежды» дала свои плоды.