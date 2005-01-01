Немецкое издание извинилось за негативные оценки способностей сборной России

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

Журналисты немецкого издания признали, что «недооценили хозяев ЧМ», передает ТАСС.

«Сорри, Россия, мы были неправы», – под таким заголовком вышла статья Spiegel Online.

Издание отметило, что после победы над Египтом сборная России стала «лучшей командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира». «Две игры, две победы, разница мячей 8:1 – такое удавалось прежде только Италии в 1934 году. Обе страны в этом отношении делят первое место», – отметило немецкое издание.

Авторы материала напомнили, что после того, как команда России разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0), они написали, что россияне все равно вылетят с турнира на групповом этапе. «После второй игры все выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение», – признают журналисты издания.

Авторы пришли к выводу, что Россия «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды». Так, в матче с Египтом Россия использовала новой вариант атаки – «с мощным нападающим» в лице Артема Дзюбы, что и привело к успеху.

В то же время немецкие комментаторы напомнили, что возможным соперником россиян в одной восьмой могут стать Испания или Португалия, которые, по их мнению, «едва ли станут преодолимой задачей» для «пусть и сильной в настоящей момент» России.

«Но мы один раз уже ошиблись», – оговариваются авторы статьи.

Напомним, во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечив себе выход в плей-офф турнира с шестью очками в группе А. После игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл секрет успеха российской команды.

После матча с командой из Египта нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, в чем секрет успеха наших игроков, и назвал ключ к победе над командой Уругвая, с которой наша сборная сыграет в Самаре 25 июня.