Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира

Национальная футбольная команда России переиграла соперников из Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Победа фактически гарантировала России выход в следующую стадию турнира, а египтян лишила шансов на это.

Ранее Россия в новейшей истории никогда не выходила из группы.

Следующую игру команда Станислава Черчесова проведет против Уругвая 25 июня в 17.00 мск в Самаре.

На матче был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Игру посетили 64 468 зрителей, передает РИА «Новости».