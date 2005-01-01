Дзюба рассказал о ключе к победе над командой Уругвая

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой из Египта раскрыл, в чем секрет успеха наших игроков, и назвал ключ к победе над командой Уругвая.

По мнению Дзюбы, причиной успеха в матче с египтянами стало то, что россияне не уступили ни на одном участке поля, передает ТАСС.

«Удача немножко повернулась к нам, наконец мы заслуженно победили. Сумели сдержать Салаха и всю их быструю атаку», – отметил нападающий сборной России.

По его словам, дальше сборную России по футболу на домашнем чемпионате мира ждут только соперники космического уровня.

«Хорошо, что у нас сначала из соперников была Саудовская Аравия, потом следует Египет, а дальше вообще будет космос», – сказал Дзюба, пояснив, что «дальше соперники будут еще сильнее».

«Мы начинаем понимать, какие нас ждут скорости, единоборства. Сегодня нам удалось выиграть, потому что мы были единым целым. Мы боролись до конца, не давали продохнуть сопернику, и это ключ к успеху к игре с командой Уругвая», – подчеркнул нападающий.

Во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. Дзюба стал автором одного из трех мячей.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.