Черчесов раскрыл секрет успеха сборной России по футболу

Игроки сборной России по футболу понимали, как действовать против ведущего игрока команды Египта Мохаммеда Салаха в матче чемпионата мира, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения игры.

По словам Черчесова, «все задуманное нам удалось», передает ТАСС.

«Вопрос Салаха тоже надо было решать. Жирков дал добро на матч, он несколько дней был не в том состоянии. Мы четко понимали, как против него действовать. (...) Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи», – сказал главный тренер сборной России по футболу.

В то же время он отметил, что египтянам нужно было побеждать, однако, по его мнению, «Египет не всегда справляется со словом «надо», когда нужно играть первым номером».

«Это разные психологические полярности», – сказал тренер российской сборной.

Во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.

Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.