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Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» отправил Каррика в отставку с поста главного тренера
Англичанин Майкл Каррик покинул должность главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на фоне неудачных результатов команды в текущем сезоне.
Об уходе специалиста официально сообщил сам английский клуб, передает РИА «Новости».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда одержала лишь одну победу в десяти матчах и расположилась на 18-м месте, находясь в зоне вылета. В воскресенье «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 4:4 в матче десятого тура.
Майкл Каррик возглавил клуб 13 января, сменив на этом посту Рубена Аморима. По итогам сезона-2025/26 под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
В качестве игрока 45-летний англичанин провел за «Манчестер Юнайтед» 464 матча и забил 24 мяча. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал пятикратным чемпионом Англии. После завершения карьеры он входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в Манчестере, а с октября 2022 года по июнь 2025 года возглавлял «Мидлсбро».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с главным тренером Франком Артигой.
Магнитогорский «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от должности главного тренера команды.
В январе португалец Рубен Аморим ушел с поста наставника «Манчестер Юнайтед».