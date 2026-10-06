Магнитогорский «Металлург» отстранил Разина от должности главного тренера

Клуб КХЛ «Металлург» отстранил главного тренера из-за конфликта с игроками

Tекст: Мария Иванова

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Владимир Воробьев, говорится в Telegram-канале клуба.

«Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается, и мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия – как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия», – заявил директор хоккейного клуба Алексей Жлоба.

По его словам, отстранение не является окончательным и позволит остановить эскалацию конфликта. Первоначально клуб рассматривал вариант обмена хоккеистов, не нашедших с тренером общего языка, однако приемлемых предложений не поступило, а внутренние переговоры не привели к компромиссу.

Ранее отстраненный специалист с использованием нецензурной лексики ответил на вопросы СМИ об игре нападающего команды Владимира Ткачева, посоветовав ему усмирить свое эго.

В конце сентября форвард пропустил два матча, несмотря на статус лучшего бомбардира «Металлурга» в прошлом сезоне, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе «Металлург» победил минское «Динамо» в матче КХЛ. В начале года клуб обыграл «Авангард». Зимой магнитогорская команда разгромила «Шанхай Дрэгонс».