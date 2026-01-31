«Металлург» победил минское «Динамо» в матче КХЛ

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.10 комментариев
«Металлург» победил минское «Динамо» и укрепил лидерство в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в напряжённой домашней встрече одолел минское «Динамо» со счётом 5:4, сохранив лидерство в Восточной конференции КХЛ.
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает РИА «Новости».
Итоговый счет встречи – 5:4 в пользу хозяев, игра проходила в Магнитогорске. В составе «Металлурга» отличились Владимир Ткачев, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Руслан Исхаков и Сергей Толчинский.
Ткачев, забивший одну из шайб и отдавший результативную передачу, продлил свою результативную серию до четырех матчей. У минчан по две шайбы забросили Виталий Пинчук и Станислав Галиев, однако этого оказалось недостаточно для победы. «Динамо» уступило в третий раз подряд и теперь занимает третью строчку в таблице Западной конференции с 66 очками.
«Металлург» после этой победы продолжает лидировать на Востоке, имея в активе 82 очка. Следующий матч команда проведет третьего февраля, сыграв на выезде с «Ладой» из Тольятти, а «Динамо» в тот же день примет петербургский СКА.
В другой встрече дня уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду одолел нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. Вернувшийся в строй после травмы Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад хоккейный клуб СКА проиграл со счетом 0:6 клубу «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Между тем Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал тысячу очков.