Ургант похвалил «усы надежды»

Телеведущий Иван Ургант, комментируя победу сборной России над Египтом в матче второго тура чемпионата мира, с иронией заявил, что запущенная им акция «Усы надежды» дала свои плоды.

«Россия – Египет: 3 – 1. Всех с победой! «Усы надежды» работают!» – написал шоумен в Instagram.

Перед ЧМ Ургант запустил акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и ее главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы.

Матч на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).