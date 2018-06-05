Губерниев сравнил игру сборной России по футболу с майонезом

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру российской футбольной сборной с майонезом.

«Итак, други мои, Россия – Турция – 1:1! Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!», – написал Губерниев в Instagram.

Тем временем телеведущий Иван Ургант запустил акцию в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды», – написал Ургант в Instagram.

Он призвал всех отращивать усы и выкладывать «усатые фотографии» в соцсетях с соответствующим тэгом.

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!», – написал Ургант.

По его словам, к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

Напомним, накануне российские комментаторы и пользователи соцсетей раскритиковали сборную России по футболу за игру в конце товарищеского матча с Турцией.