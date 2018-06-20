РФС оценил работу главного тренера сборной России

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову – почет и уважение за создание команды, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира, заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

«Огромные почет и уважение Станиславу Саламовичу Черчесову, что он сделал эту команду. Теперь вся критика превратилась в похвалу: у нас от ненависти до любви, как и от любви до ненависти, – один шаг. Ему надо было перетерпеть критику», – передает ТАСС слова Анохина.

Он также поздравил всех болельщиков с победой и почти обеспеченным выходом из группы.

«Теперь надо ехать в Самару, обыгрывать Уругвай, выходить с первого места из группы и ставить максимальные задачи, ведь нашу сборную не остановить. Чего нам теперь бояться? Мы когда-то и у голландцев выигрывали, главное – настрой хороший, трибуны активно поддерживают, поэтому домашний чемпионат должен приносить удачу, и мы должны хорошо выступать. Не вижу непреодолимых задач», – сказал Анохин.



В следующем матче чемпионата мира сборная России 25 июня в Самаре сыграет против команды Уругвая.



Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом рассказал, что теперь россияне хотят занять первое место в группе.