Дзюба рассказал о «наглом» желании сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом рассказал, что теперь россияне хотят занять первое место в группе.

У Дзюбы поинтересовались, с какими чувствами он будет смотреть матчи Испании и Португалии (потенциальные соперники сборной России в 1/8 финала)?

«С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия – очень хорошая команда, дальше Египет - еще лучше, дальше Уругвай – еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды», – передает Sports.ru слова форварда сборной России.

На вопрос о том, какое для сборной России будет предпочтительным, Дзюба ответил просто: «Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место».

Тем временем стало известно, что Дзюба посвятил победу над Египтом своему пятилетнему сыну Никите.



«Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня – нападающий», – передает «Р-Спорт».

Напомним, во вторник матч Россия-Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).