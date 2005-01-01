Франция заявила о различных ценностях с США

Франция не разделяет цивилизационную модель США и ее ценности, в том числе в вопросе приема мигрантов, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

«Я не хочу, чтобы в Европе происходило то, что происходит в США. У нас другая модель цивилизации, очевидно, что у нас различаются некоторые ценности. (...) Наша задача – защищать европейские идеалы, которые являются идеалами мира, свободы», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 2.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который ранее раскритиковал иммиграционную политику ЕС и заявил, что Вашингтон не допустит в Соединенных Штатах «того, что происходит в Европе».

В понедельник президиум баварской партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Кроме того, ХСС единогласно приняла решение отвести канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Меркель согласилась выполнить выдвинутые ХСС условия.