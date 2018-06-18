Трамп жестко раскритиковал миграционную политику Европы

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».

«Народ Германии выступает против руководства [страны], в то время как миграция раскачивает и так хрупкую берлинскую коалицию», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил высокий уровень преступности в Германии и назвал «большой ошибкой» Европы решение позволить приехать «миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру».

Трамп пообещал, что США не допустят в вопросах иммиграции «того, что происходит в Европе».

Ранее в понедельник президиум баварской партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Кроме того, ХСС единогласно приняло решение отвести канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Меркель согласилась выполнить выдвинутые ХСС условия.