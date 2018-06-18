ХСС поддержала запрет на въезд в Германию беженцев из стран ЕС

Президиум баварской партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Об этом решении объявил лидер ХСС, глава МВД Германии Хорст Зеехофер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что меры по контролю над миграционными потоками на границе ФРГ могут привести к негативному эффекту домино в ЕС, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что получила со стороны своей партии поддержку в том, что касается возможности заключения с европейскими партнерами двусторонних соглашений по противодействию нелегальной миграции.

ХСС в понедельник единогласно приняло решение отвести Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Меркель согласилась выполнить условия, выдвинутые ХСС.