Порошенко заявил о создании в ЕС группы для борьбы с «Северным потоком – 2»

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в Евросоюзе группы, которая должна остановить «Северный поток – 2».

«Я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его («Северный поток – 2») остановить... Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток – 2», – написал Порошенко в Twitter.

На прошлой неделе директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» обернется «необратимыми» последствиями на газовом рынке Европы.

Тогда же замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что разрешение Берлина на строительство «Северного потока – 2» негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу.

В конце мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2».