Киев заявил об угрозе «Северного потока – 2» для Европы

Разрешение Берлина на строительство «Северного потока – 2» негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что, несмотря на то, что на Западе постоянно говорят о поддержке Киева, Германия все же строит «Северный поток – 2», осознавая «негативные последствия», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ICTV.

Украинский политик уверен, что европейцы не понимают, что их цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.

На прошлой неделе газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ: Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово осталось только за Данией.

29 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2», так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.

Между тем, в самом Киеве заявили, что перед запуском газопровода «Северный поток – 2» Москве, Берлину и Киеву следует заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины.