Киев придумал способ снизить ущерб от «Северного потока – 2»

Перед запуском газопровода «Северный поток – 2» Москве, Берлину и Киеву следует заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины, считает постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Если проект «Северного потока – 2» все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние – между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», – сказал Кулеба в интервью «РБК Украина».

По его словам, поставки российского газа по «Северному потоку – 2» обернутся «колоссальными убытками» для Киева, который, к тому же, потеряет политический рычаг.

«То есть будет два крана – один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», – выразил мнение Кулеба.

Проект «Северный поток – 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком». 24 мая немецкая компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.

Между тем, Вашингтон, у которого есть планы по экспорту в Европу своего газа, призывает страны-члены ЕС воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

Киев также опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока – 2». Их лидеры уверены, что это политический проект. Вместе с тем, Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.