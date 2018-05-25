США призвали ЕС воспрепятствовать «Северному потоку – 2»

Вашингтон призывает страны-члены ЕС воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.

«США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать «Северному потоку-2» и поддержать будущее украинского газового транзита», – цитирует постпреда США РИА «Новости».

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, ЕС ограничен в возможностях противодействовать России из-за газовой зависимости от Москвы.

Между тем в четверг немецкая компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.