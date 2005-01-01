Нафтогаз заявил о необратимых последствиях «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» обернется «необратимыми» последствиями на газовом рынке Европы, заявил директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко.

По его мнению, строительство газопровода нарушает европейское законодательство и «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа Газпрома».

Кроме того, Витренко раскритиковал Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. … А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало», – отметил Витренко на странице Нафтогаза в Facebook.

Днем ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что разрешение Берлина на строительство «Северного потока – 2» негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу.

На прошлой неделе газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ: Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово осталось только за Данией.