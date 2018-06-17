Названа причина схода с рельсов поезда в Казахстане

Поезд Астана – Алма-Ата сошел с рельсов из-за экстренного торможения, сообщили в комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», – сообщили в комитете, передает ТАСС.

Расследованием произошедшего займется специальная комиссия при ведомстве.

Уточняется, что пассажиры поезда отправлены на ближайшую станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана – Кызылорда

На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее в воскресенье пассажирский поезд «Байтерек», следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов. В результате погиб один подросток, трое взрослых получили травмы.