Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, есть жертвы

Пассажирский поезд «Байтерек», следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов, в результате погиб один подросток.

В аварии пострадали трое взрослых, которые с различными травмами госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент по ЧС Жамбылской области Казахстана.

«Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три их них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», – сообщили в пресс-службе.

Другие пассажиры вывезены на станцию Шу.

В марте в Тверской области сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда без опрокидывания. В Самарской области сошедший с рельсов грузовой вагон смертельно травмировал двух мужчин.